ЦИК назвал регионы, в которых пройдет дистанционное голосование

В ходе заседания ЦИК РФ председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о возможности обеспечить проведение дистанционного электронного голосования в этом году в пяти регионах и Москве.

По словам Памфиловой, вывод сделан на основании анализа возможностей, уровня технической подготовки и ограничительных рамок.

Глава ЦИК отметила, что дистанционное голосование в Москве будет проходить на своей платформе, а остальные регионы – на федеральной, которую ЦИК готовит с Ростелекомом и Минцифры.

По ее словам, в ближайшее время будет объявлен сбор заявок от регионов, им будут отправлены требования.