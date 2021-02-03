Из-за кратера с горячей водой жители Владивостока не могут доехать до дома

Во Владивостоке на улице Вязовой образовался кратер, который перекрыл проезд к жилым домам. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" в эфире "Россия 1" и "Россия 24",

"Вот так вот у нас на улице Вязовой движение происходит. Огромная яма, которую даже не знаю, как преодолеть. Интересно, как скорая помощь будет здесь ездить? Вот он выбрался. Сейчас мы будем штурмовать эту яму", – рассказывает автор видео.

Огромная яма образовалась из-за небольшого ручья горячей воды, который тек на дорогу. Такая ситуация на дороге уже несколько недель.

Такая ситуация на улице Вязовой уже пару недель. Все началось с маленького ручейка горячей воды, который течет на дорогу, в итоге образовался кратер.