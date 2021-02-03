Чекистов-коррупционеров будут лишать именного оружия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сможет лишать своих бывших сотрудников именного оружия. Такая мера будет применяться к тем, кто был осужден за коррупцию, следует из приказа главы ФСБ Александра Бортникова.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, есть целый перечень оснований для лишения наградного оружия. Одно из них – судимость "за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления или преступления коррупционной направленности". Такая же мера может применяться и к тем сотрудникам, кто нанес "ущерб авторитету органов безопасности".

Одним из наиболее громких дел с участием сотрудника ФСБ стало дело полковника Кирилла Черкалина, который возглавлял управление "К" службы экономической безопасности. Следствие сочло его причастным мошенничеству и обвинило в получении взятки. В августе 2020 года Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства активов семьи Черкалина на 6 миллиардов рублей.