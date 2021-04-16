Экс-глава управления "К" сообщил о новых преступлениях офицеров ФСБ

Бывший руководитель управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин, заключивший сделку со следствием в рамках дела о мошенничестве и получении взятки, сообщил следствию о четырех новых преступлениях, совершенных офицерами спецслужбы.

Как передает ТАСС, об этом в ходе заседания Московского гарнизонного военного суда сообщила представительница прокуратуры.

По ее словам, Черкалин рассказал следствию "о ранее неизвестном преступлении его начальника Дмитрия Фролова и трех других преступлениях, совершенных другими сотрудниками ФСБ".

Представительница гособвинения сообщила о признании подсудимым своей вины и активном участии в уголовном деле и попросила судей приговорить экс-главу управления "К" к 11 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 34,3 миллионов рублей, удовлетворить гражданские иски к нему на сумму более 600 миллионов рублей и лишить звания подполковника ФСБ.

Следственный комитет России считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов.

Кроме Черкалина под арестом находятся еще два бывших сотрудника центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.