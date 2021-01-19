Захарченко предстанет перед судом по очередному делу о взятках

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко будут судить по еще одному уголовному делу о взяточничестве. Как сообщили в Генпрокуратуре, дело уже направлено в суд.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко и его соучастников", – сообщили в ведомстве.

Среди соучастников Захарченко называются Валерий Маркелов, Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. При этом последние трое скрываются от следствия, они объявлены в розыск.

Захарченко обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелов – в даче взятки, Белевцов и Критинин – в посредничестве. Следствие установило, что Захарченко собрал организованную преступную группу и с 2007 по 2016 год систематически получал взятки.

Сообщники Захарченко контролировали финансово-хозяйственную деятельность множества подставных фирм, счета которых обслуживались в различных банках.

"Захарченко оказывал им общее покровительство в целях исключения возможности выявления правоохранительными и контролирующими органами преступной деятельности", – уточнили в Генпрокуратуре.

Всего в этот период Захарченко получил взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей.

В 2019 году суд приговорил Захарченко к 12 с половиной годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 118 миллионов рублей. Кроме того, экс-сотрудник МВД лишился звания.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около полутора миллиардов рублей и этапировали его в Москву из мордовской колонии.