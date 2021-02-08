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Дело Захарченко 51 минуту назад

08 февраля 2021 13:49

Экс-полковника Захарченко увезли в больницу из СИЗО

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, отправили в больницу на обследование. Адвокат Александр Горбатенко сообщил, что пришел пообщаться со своим подзащитным, а в СИЗО сказали, что Захарченко отправлен в городскую больницу номер 20 на севере Москвы.

Горбатенко напомнил, что в январе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщала о диагностированном у Захарченко заболевании. Тогда омбудсмен заявляла, что экс-полковник нуждается в оперативном лечении, передает РИА Новости.

В конце ноября 2020 года Захарченко уже госпитализировали.

Захарченко был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции. Его осудили на 12,5 лет лишения свободы. Позже его этапировали из мордовской колонии в СИЗО "Лефортово", поскольку суд начал рассматривать в его отношении второе дело – о взятках примерно на полтора миллиарда рублей.

По данным следствия, Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группе.

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