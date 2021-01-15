Завершено расследование еще одного дела Захарченко

Следователи СКР завершили расследование по еще одному уголовному делу в отношении экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, под контролем которой находился ряд юрлиц, не занимавшихся реальной предпринимательской деятельность, а распоряжавшихся деньгами, находившимися на их счетах в банках, благодаря незаконным банковским операциям.

В группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им не попасть в поле зрения контролирующих органов. Взятки передавались через адвокатов Белевцова и Критинина.

По словам Петренко, всего Захарченко получил от них более 1,4 миллиарда рублей.

Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 миллионов рублей. Он лишен звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет.