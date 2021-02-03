Костромской полицейский оштрафовал родню ради выполнения плана

В Костромской области полицейский оштрафовал двух родственников за курение в общественном месте, чтобы улучшить показатели своей работы. Близкие даже не узнали о произошедшем, поскольку страж порядка подделал их подписи, а штраф оплатил самостоятельно, сообщили в региональном управлении СКР.

На чистую воду полицейского-водителя из Галичского района вывели сотрудники собственной безопасности, после чего он был уволен из органов и стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Спустя год – а хитрую схему правоохранитель провернул в феврале 2020 года – дело дошло до суда. Когда состоится его рассмотрение, не уточняется.