Второй за неделю: в Ливане упал израильский дрон

Беспилотник израильской армии разбился на юге Ливана. Местные СМИ утверждаю, что в районе падения был слышен сильный взрыв. Причины катастрофы пака неизвестны, пишет агентство ТАСС.

Это уже второй разбившийся израильский БПЛА. Первый был сбит бойцами "Хезболлы" (запрещено в России) 1 февраля. Представители движения заявили, что дрон нарушил воздушные границы Ливана.

Ранее вооруженные силы Израиля сообщили что их беспилотник был обстрелян в небе над Ливаном. По нему выпустили несколько зенитных ракет, однако ни одна в цель не попала. Инцидент произошел к северу от границы.