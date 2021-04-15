Радикалы из сектора Газа обстреляли территорию Израиля

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о пуске ракеты радикалами из сектора Газа по территории Израиля.

По данным пресс-службы, снаряд разорвался в незаселенной местности, передает ТАСС.

Ранее военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах.

В четверг израильтяне празднуют День независимости и 73-ю годовщину образования государства.

В прошлом году палестинские радикалы из сектора Газа в день досрочных парламентских выборов в стране подвергали Израиль обстрелу.

Ракета тогда упала в незаселенной местности в пустыне Негев.