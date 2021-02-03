Некрасиво и опасно: о чем сигналят синяки под глазами

Мешки и синяки под глазами – проблема многих женщин. Чаще всего дамы направляют свои усилия на то, чтобы скрыть этот "косметический" недостаток, а объяснение проблеме находят сами: устала, не выспалась, стресс... В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредили: эти темные круги могут быть симптомами серьезных заболеваний.

Почему появляются синяки под глазами, рассказывает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Людмила Смирнова.

1. Заболевания поджелудочной железы. Прочие симптомы: изжога, боль наверху живота, тошнота, металлический привкус во рту по утрам.

2. Паразиты. Дают о себе знать также дискомфортом и бурлением в животе, раздражительностью, рассеянным вниманием.

3. Анемия. Характерна для молодежи. Выражается в повышенной утомляемости, сонливости, депрессии, отсутствии интереса к жизни.

4. Нарушение метаболизма. Сопровождается гиповитаминозом даже при полноценном питании, потерей веса, усталостью, апатией.

5. Заболевания почек. Под глазами образуются не только темные круги, но и отеки. Отечность поражает и весь организм. При этом других явных проявлений почечной недостаточности не бывает очень долго, и болезнь легко запустить.

Для выявления истинной причины синяков под глазами нужно прежде всего сдать общий и биохимический анализы крови и общий анализ мочи; по их результатам терапевт направит в вас к специалистам – например, гастроэнтерологу или нефрологу. А в ожидании диагноза, да и параллельно с лечением, если оно потребуется, дефект надо убирать. Для этого есть несколько способов:

Патчи. Годятся как периодическая скорая помощь при не сильно выраженных отеках и синяках.

Кубики льда с мятой. Полезен лед с любыми травами, но его можно использовать, только наложив предварительно на проблемную область крем: иначе кожа пересушивается и эффект будет обратный.

Миндальное масло. Содержит дубильные вещества. Эффект от них выраженный, но кратковременный.

Лазерная терапия. Метод очень эффективный, но надо понимать, что процедура на некоторое время "выключит" вас из обычного ритма жизни.

Фототерапия. Оптимальный метод: процедура длится 15 – 20 минут, не требует дальнейшей реабилитации.

Филлеры с гиалуроновой кислотой. Помогают временно: эффект длится 3 – 4 месяца.