УНИКС досрочно вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка

Баскетбольной клуб УНИКС одержал разгромную победу над черногорским "Морнар Баром" в матче Топ-16 Еврокубка. Казанцы обыграли соперника со счетом 86:61. Встреча проходила в Казани.

Самым результативным баскетболистом УНИКСа стал защитник Айзея Канаан, набравший 14 очков. Столько же набранных очков и у игрока "Морнар Бара" Неманьи Гордича.

Победа в домашнем матче Еврокубка стала для УНИКСа четвертой из четырех возможных в Топ-16. Благодаря этому казанская команда досрочно гарантировала себе место в плей-офф.