УНИКС пробился в финал баскетбольного Еврокубка

Баскетболисты казанского УНИКСа в третьем матче полуфинальной серии Еврокубка в итальянской Болонье обыграли местный "Виртус" со счетом 107:100.

У победителей встречи самым результативным стал Джамар Смит, в его активе 24 очка. Его одноклубник Окаро Уайт записал на свой счет 22 очка, а Джон Браун – 20. У хозяев паркета больше всех набрал Милош Теодосич – 25 очков и 9 подборов.

Отметим, что благодаря этой победе УНИКС гарантировал себе участие в Евролиге в следующем сезоне.

Первые две игры завершились одной победой "Виртуса (80:76) и одной викторией УНИКСа (85:81). Счет в серии до двух побед стал 2:1 в пользу казанцев.

Таким образом, подопечные Димитриса Прифтиса вышли в финал Еврокубка, где сыграют с "Монако". Матчи запланированы на 27 и 30 апреля, а также на 5 мая, если потребуется.