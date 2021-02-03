В Перми мужчина зверски убил сожительницу и ее отца

В одной из пермских многоэтажек обнаружили тела убитых жителей дома. Женщина скончалась от ран в квартире, ее отца нашли мертвым во дворе. По подозрению в совершении преступления задержали сожителя погибшей.

Подозреваемый был пойман по горячим следам. По версии следствия, убийство было совершено вечером, 3 февраля. Мужчина расправился с жертвами с помощью ножа.

По сообщениям местных СМИ, которые приводят слова очевидцев, женщина была беременна, кроме того, у нее с подозреваемым было двое общих детей. Ее тело преступник обезглавил. Местные жители, которые стали свидетелями преступления едва не устроили над мужчиной самосуд.

Пермские следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Мотивы преступления выясняются, расследование уголовного дела продолжается.