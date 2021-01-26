Житель Кубани обезглавил сестру во время спора из-за наследства

Спор из-за имущества родителей обернулся убийством 55-летней женщины в Кавказском районе Краснодарского края. Расправился с ней родной брат, прием сделал это с особой жестокостью.

Описанные события произошли в частном доме на улице Гоголя в станице Казанской, где проживает 46-летний брат погибшей. Вечером 24 января она заглянула к нему в гости, родственники немало выпили, а с утра повздорили из-за наследства. Во время перепалки, которая происходила во дворе, мужчина схватил топор и несколько раз ударил им сестру. Обезглавленное тело он бросил на месте, а сам ушел в дом.

Стражей порядка на место вызвали соседи, которые через забор увидели лежащую на земле женщину. Подозреваемого в убийстве задержали на месте, он сам рассказал о причинах произошедшего.

Мужчине, которому пока не избрали меру пресечения, предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.