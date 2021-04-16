Избил за лишние вопросы: на Кубани внук убил 89-летнюю бабушку

На Кубани 41-летний житель Мостовского поселка обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей бабушки, повлекшее ее смерть. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Мужчина проживал вместе со своей матерью и бабушкой. Пенсионерка обратилась к внуку с несколькими вопросами, после чего мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать пожилую женщину по голове и телу. Избиения 89-летней женщины продолжать на протяжении трех часов, потом он отнес бабушку в кровать.

На утро тело обнаружила дочь потерпевшей, которая вернулась с ночной смены. Она вызвала правоохранителей и скорую, врачи диагностировали множественные переломы ребер и повреждение легких, от которых пенсионерка скончалась.

Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.