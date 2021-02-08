На Дону 81-летняя пенсионерка скончалась от побоев сына

Житель Дона избил свою 81-летнюю мать. Пенсионерка получила тяжкие телесные повреждения, в результате которых она погибла в больнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также известно, что ранее он уже привлекался к уголовной отвественности, передает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на СК России по Ростовской области.

"По предварительной информации, инцидент произошел 30 января. Обвиняемый находился под воздействием алкоголя. Между ним и его 81-летней матерью возникла ссора, во время которой он нанес женщине множественные повреждения. Женщину госпитализировали, однако через несколько дней она скончалась", – говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящий момент специалисты выясняют все подробности случившегося. По данному факту назначена экспертиза.