Житель Перми отрезал голову жене, не желавшей рожать

Стали известны подробности жестокого двойного убийства в Перми. Там мужчина расправился с супругой и ее отцом, сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Между супругами из Таджикистана произошел конфликт, после чего 21-летняя женщина заявила, что не хочет рожать третьего ребенка и жить с ним. Мужа очень разозлили слова жены: мужчина отнес полуторагодовалого и четырехмесячного ребенка в другую комнату и вернулся к жене с ножом. После этого он отрезал ей голову.

Разделавшись с женой, 26-летний мужчина отвел детей к родственникам и созвонился с тестем. Подозреваемый дождался родственника, а затем ударил его ножом. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления сотрудники полиции. В отношении гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.