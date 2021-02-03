Ползла к людям за помощью: в Подмосковье спасли лосиху

Подмосковные ветеринары ищут способ лечения лосихи, которую накануне доставили в центр реабилитации. В конце января животное сбила машина. Врачи подтвердили серьезный перелом. Несколько дней лосиха пролежала в поле. Чтобы помочь ей, была развернута целая спасательная операция.

Годовалую лосиху, сбитую машиной, жители деревни Бренево обнаружили на краю поля еще в пятницу, 29 января. Судя по окровавленному следу, лосиха ползла через все поле именно к людям, за помощью. Однако целых пять дней помощи не было, хотя местные жители оборвали телефоны всех служб — от местной администрации и охотхозяйства до полиции и МЧС.

"Близко к такому животному подойти нельзя — оно может убить взмахом копыта легко. Мы пытались ее накормить, давали капусту, спасали от обезвоживания", — рассказала жительница деревни Бренево Мария Держицкая.

На спасение раненой решился лишь владелец лосиного питомника Алексей Седой.

— План действий простой. Везем ее в Волоколамск на стол операционный, пытаемся собрать ногу. После этого везем ко мне. В случае, если она выживет, сразу говорю — шансы у нее минимальные.

И тут неожиданно вмешался Охотнадзор, разъяснив, что любой лось является госсобственностью, которую нельзя спасать без кипы справок и разрешений.

Все понимали, что приближающейся морозной ночи обессилевшее животное не переживет. Глава района обеспечил технику для перевозки. Оставалось подобраться к раненой, чтобы ее усыпить.

"Выяснилось, что снотворное, видимо из-за переохлаждения, не действует. Вместо того, чтобы заснуть, лосиха с аппетитом жевала принесенные ветки. Пришлось ее связывать", — рассказал директор предприятия ЖКХ "Лотошино" Арман Крмоян.

Похоже, что лосиха поняла — ей хотят помочь, поэтому она особо и не сопротивлялась. Главным было с наименьшими потерями для животного поместить его в кузов автомобиля.

Лотошинские коммунальщики серьезно рисковали, обнимая лосиху — один удар острого, как зубило, копыта убивает волка.

Пациентку завернули в теплую попону и перевезли в центр реабилитации животных "БИМ" под Орехово-Зуевым.

В ближайшие дни консилиум ветеринаров решит, можно ли спасти раздробленную ногу. В любом случае лосиха теперь находится в заботливых руках.