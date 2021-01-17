Пойман страшный зверь, терроризировавший Подмосковье

Волк, который всю неделю наводил ужас на жителей Одинцова, наконец-то пойман. Сопротивления хищник не оказал и добровольно сдался в руки ветеринаров. Но жители Подмосковья считают, что расслабляться рано.

Раненный, перепуганный, загнанный в угол, но, к счастью, живой! Тот самый страшный зверь, переполошивший поселки от Голицына до Звенигорода.

"Он был вчера доставлен в Голицынскую участковую ветеринарную лечебницу. Ему были проведены мероприятия по обработке раны, и была сделана вакцинация от бешенства. Состояние великолепное. Ориентировочно возраст от трех до пяти лет примерный возраст. Хорошей упитанности", – рассказывает о состоянии зверя заведующий лечебницей Михаил Егиев.

Похождения молодого симпатичного волка хорошей упитанности начались, как выяснилось, еще дней десять назад. Первый звонок о том, что опасный хищник рыщет вокруг деревень, поступил от полиции Звенигорода.

– По нашей улице идем, и с соседней улицы, прямо перед нами волк выскочил! – рассказывает местный житель Сергей Лебедев.

– В каком месте? – уточняет журналист.

– Около дома практически, мы к калитке подходили, метров в 15 от нас!

А это уже Голицыно, всего 40 километров от Москвы. Волков в здешних лесах не видели с середины прошлого века.

– Калитку открываю, собаку убираю – стоит животное, серого цвета, большое, огромное, – вспоминает другой очевидец Валерий Пономарев. – Он смотрел на меня таким взглядом зорким, серьезным взглядом.

– То есть оценивал калорийность? – шутит корреспондент "Недели в городе".

– Может быть, да!!

"Каникулы, дети здесь, и выйти вообще невозможно. Волка боюсь!" – жалуется жительница Голицына Наталья Шунина.

Следующей на "осадное положение" перешла деревня Петелино: по одному не ходить, детей и собак на улицу не отпускать. Было ясно: волка гонит к людям зверский голод.

– Я его начал прогонять, он встал, посмотрел на меня, – продолжает свой рассказ Валерий Пономарев.

– А вы его какими словами прогоняли? – интересуется журналист.

– Иди отсюда!! Ну как я еще могу прогнать?! Он встал, еще раз посмотрел на меня в стойке своей отважной и пошел аккуратненько в сторону магазина.

"Сарафанное радио" донесло до наших групп в Вотсапе:

– А волк все-таки в магазин зашел?

– Да, он заходил в этот магазин.

– Чего купил?

– Ничего не купил!

В местном охотничьем обществе предположили: скорее всего, три волка, содержавшиеся на частном участке в деревне Грязь, сбежали из клеток. Однако это не делало их менее опасными для человека.

"От волка, от дикого животного ничто не может гарантировать от агрессии. Волк может являться переносчиком бешенства", – объясняет заведующий Кубинской участковой ветеринарной лечебницей Михаил Морозов.

"Содержание диких животных, особенно волков, запрещено законом. И в данном случае, если будет найден владелец, его ожидает штраф", – заявляет исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Егеря и охотники сбились с ног, но не могли отыскать в окрестных лесах даже следов зверя. И тогда на помощь призвали главного голицынского следопыта Фурката Бобоева, хозяина приюта для бездомных животных.

– Три года назад убежал африканский саванн и пума тоже. Мне наша полиция позвонила, я приехал, отлавливал, – рассказывает Бобоев.

– Получается, что вы главный специалист здесь по отлову зверей? – спрашивает корреспондент.

– Да, наш район, так считается.

– А откуда у вас такие навыки интересные?

– Да не знаю...

Фуркат первым обратил внимание на странные повадки серого, который методично обходил магазины и прочие злачные места, испытывая неодолимую тягу к колбасе.

– Я всегда, когда нуждаюсь в чем-то, вынужден искать что-то, обращаюсь к таксистам. Вот, я оставил номер телефона, вечером, где-то ближе к 10, звонили таксисты, говорят, что волк сейчас у станции Голицыно. А я как раз его искал в другой стороне, – продолжает Бобоев.

– А что он делал у станции? Попрошайничал, еду просил?

– Да.

Тактика с таксистами сработала. Волк как раз вовсю расслаблялся на станционной помойке в компании голицынских дворняг.

– Для меня самое странное было это: он играл вместе с собачками местными. После этого я его снотворным стрелял.

– То есть усыпили?

– Усыпил снотворным, – говорит Фуркат Бобоев.

Подлечив и внимательно осмотрев хищника, ветеринары подтвердили, что он всю жизнь содержался в клетке на чьем-то участке.

"А дальнейшую судьбу будем уже решать: или останется в приюте, если предыдущие хозяева не найдутся", – говорит заведующий Голицынской участковой ветлечебницей Михаил Егиев.

А вот предположение о возможных "подельниках" серого, якобы бежавших вместе с ним из клеток в голицынские леса, пока не подтверждается. Видимо, серый проявлял такое усердие, добывая любимую колбасу, что его просто в один день фиксировали камеры видеонаблюдения в разных поселках.