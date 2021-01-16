Волка, несколько дней бродившего по Подмосковью, поймали

Хищник, разгуливающий по подмосковному Одинцову, не раз попадал в объективы камер видеонаблюдения и на глаза местных жителей. Об успешном завершении операцией по отлову животного агентству ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

"Ловцы подъехали, волка забрали. Мы будем определять породу – метис он или нет, принадлежит ли животное к краснокнижным. После этого будет принято решение по его дальнейшей судьбе", – цитирует агентство слова Воскресенского.

На первое время животное поместят в приют в Одинцово. Озвученную ранее СМИ информацию о том, что зверь сбежал из частного питомника пока никто не подтвердил.