Заблудившуюся в лесу девушку без обуви спасли на западе Подмосковья

Стражи порядка на руках вынесли из леса под Рузой 21-летнюю девушку, которая после ссоры с возлюбленным убежала в расстроенных чувствах и потерялась.

Юная пассия отсутствовала несколько часов, так что родственники забили тревогу. Полицейские после расспросов очевидцев нашли место, где девушка зашла в лес около деревни Ракитино, и отправились по ее следам. Когда они наткнулись на барышню, она находилась в шоковом состоянии, так как сильно замерзла и не чувствовала ног – кроссовки она потеряла, когда пробиралась сквозь сугробы, уточнила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Прапорщик отдал ей свои ботинки, но вызволять девушку из лесного плена при температуре воздуха ниже -15 градусов по Цельсию пришлось на руках, так как она самостоятельно передвигаться уже не могла. В итоге ее донесли до патрульной машины, а затем доставили в больницу. Пострадавшей оказали помощь, а самоотверженных полицейских ждет награда.