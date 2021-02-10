Жительница Кузбасса провела в снежном плену 10 часов

Кузбассовцы обсуждают чудесное спасение местной жительницы. ЧП произошло в Новокузнецке. Женщина 10 часов провела в снежном плену, передает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Пострадавшая приехала к себе на дачу и решила очистить от снега крышу дома. В этот момент на нее сошла лавина. Когда женщина не вернулась, ее мать решила сама отправиться на поиски, однако на месте обнаружила только машину. Женщина вызвала сотрудников МЧС. В настоящий момент новокузнечанка находится в отделении реанимации.