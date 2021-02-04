В Кузбассе волонтеры спасли вмерзшую в лед собаку

В Кемеровской области волонтеры спасли собаку, которая вмёрзла в лёд. Она уже практически не дышала. За жизнь животного несколько дней боролись врачи.

"Однозначно домашняя собака, потому что она доверяет человеку", – считает волонтер Маргарита Кузнецова.

ЧП произошло в Новокузнецке, информирует ГТРК "Кузбасс" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". На улице был мороз, пес пролежал приличное время на улице. Он был почти запорошен снегом. Его вовремя заметили люди, сообщили волонтерам. Сейчас уже Тина, так назвали в ветклинике собаку, чувствует себя гораздо лучше.