Женщина провела 10 часов под снегом

Сотрудники МЧС в городе Новокузнецке спасли женщину, которая провела порядка десяти часов под завалом снега.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба управления по защите населения и территории города

8 февраля женщина уехала на дачу, а ночью спасателям позвонила ее обеспокоенная мать, сообщившая, что дочь не откликается на звонки.

После этого на место прибыли сотрудники МЧС, которые увидели, что частный дом завален массой снега. К моменту обнаружения женщина находилась в очень тяжелом состоянии. Она была экстренно госпитализирована и помещена в реанимацию.