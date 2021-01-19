Под Калининградом девочка без обуви и одежды искала на улице маму

Следователи регионального управления Следственного комитета проводят проверку сообщений СМИ о 6-летней девочке, которую прохожие встретили на улице в мороз.

Из сообщений СМИ следует, что 16 января в Гурьевском районе женщина после ссоры с сожителем оставила ребенка дома с отчимом, а сама с двумя младшими детьми уехала на такси в неизвестном направлении. Отчим находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил, как девочка выпрыгнула из окна квартиры и побежала на поиски матери. Ребенка с признаками обморожения подобрали местные жители. В настоящее время она госпитализирована.

По непроверенным пока данным, мама девочки неоднократно судима, лишена родительских прав в отношении двух своих старших детей, а обязанности по воспитанию троих младших должным образом не исполняет.

Для проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.