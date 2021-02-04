Операция по спасению магаданца прошла на мысе Островной

Спасательную операцию провели сегодня специалисты магаданского Поисково-спасательного центра. Как передает ГТРК "Магадан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", из района мыса Островной они эвакуировали магаданца со сломанной рукой.

Выяснилось, что сигнал о помощи поступил минувшей ночью. Рыбак, упав с обрыва, сломал руку. Его товарищи, тоже находившиеся на Островном, сообщили о случившемся. Уехать с места люди не смогли: их снегоход сломался.

Группа в составе спасателей и сотрудников Центра медицины катастроф выехала на мыс рано утром на спецтехнике – снегоболотоходе. Из пластиковых саней, веревки и лебедки соорудили механизм, с помощью которого подняли пострадавшего по склону. Затем к месту происшествия приехали врачи и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. После чего рыбак был доставлен в Магаданскую областную больницу.