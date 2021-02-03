Под Парижем мужчина угнал грузовик и сбил двух человек

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии, которую, по предварительным данным, совершил бездомный.

Трагическое происшествие произошло недалеко от Парижа в деловом районе Дефанс в среду, 3 февраля, сообщает издание FDS. По предварительным данным, мужчина без определенного места жительства угнал микроавтобус и сбил двух пешеходов. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, но был задержан полицейскими. Случайно или намеренно было совершено ДТП неизвестно. У полиции пока нет никаких доказательств того, что происшествие могло быть терактом.