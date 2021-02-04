На Украине произошла авария на одной из крупнейших ТЭС страны

Жители города Энергодара и близлежащих населенных пунктов в Запорожской области вечером, 3 февраля остались без света и воды. Причиной стала нештатная ситуация на тепловой электростанции, сообщает "Интерфакс".

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об аварии около половины девятого вечера по московскому времени.

"Предварительная информация об электроснабжении: сегодня, около 19:27 весь Энергодар, а также соседние населенные области, в том числе и город Днепрорудное, остались без электроснабжения. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль", – цитирует РИА Новости градоначальника.

"По всем признакам – серьезная авария на самой ТЭС. Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС... Может быть даже в связи с остановкой блока. Воды нет – остановились насосы", – сообщил в свою очередь в Facebook депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

Чуть позже, когда появилась информация, что электричество все-таки начали подавать в городские сети, Анохин добавил на своей странице еще одну запись.

"К счастью, не все так печально. Хотя то, что случилось – это уже и не звоночек, а набат! Ведь речь идет о главном городе энергетиков Украины!

Может хватит власть имущим играть с "энергетической" гранатой?" – добавил народный избранник.

В Энергодаре живут больше 50 тысяч человек. Запорожская ТЭC является самой мощной тепловой электростанцией Украины, она вырабатывает около четверти всей электроэнергии в стране.

Что могло стать причиной аварии, и каковы ее последствия, пока не сообщается.