На Украине аварийно отключили еще две электростанции

На Украине этой ночью аварийно отключили блоки на еще двух электростанциях – в Винницкой и Львовской областях. Об этом в соцсети написал глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Из-за неисправностей оборудования требуется срочный ремонт, передает "Россия 24".

Ранее на этой неделе отключения произошли на Кураховской и Запорожской ТЭС, где случился взрыв и пожар. После этого без света остались город Энергодар и еще больше десятка поселков. Киев обратился к Белоруссии с просьбой об экстренной помощи.

В январе Минск уже работал по такой схеме. Также на днях Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Аварии объясняют нагрузкой потребление растет из-за сильных морозов.