Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на ТЭС

Украина обратилась к Белоруссии касательно экстренной поставки электричества в связи с авариями, которые произошли на двух электростанциях. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

Как отмечается, объем поставок составит 500 мегаватт. Запрос поступил в компанию "Белэнерго" (именно она является контрагентом украинской стороны), передает РИА Новости.

Отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС произошло 2 и 3 февраля. При этом на последней аварии на подстанции вспыхнул пожар.

Украина не смогла решить возникшую проблему своими силами, поэтому в центральной части страны потребители столкнулись с определенными трудностями.

В январе текущего года Белоруссия уже осуществляла экстренную поставку электричества на Украину в связи с ростом его потребления на фоне аномальных холодов в Незалежной.

Также СМИ сообщили, что с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации (объем закупок – 200 МВт/ч).