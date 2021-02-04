Неадекватный водитель без прав сбил в Майкопе двух велосипедисток. Видео

В столице Адыгеи водитель легкового автомобиля резко свернул в сторону и разом сбил двух встречных велосипедисток, ехавших по обочине дороги.

До момента столкновения, попавшего на видео, водитель хаотично передвигался по улицам города, совершая необъяснимые маневры.

В результате аварии одной из девушек потребовалась медицинская помощь — пострадавшую доставили в республиканскую больницу.

По информации регионального МВД, виновник ДТП — 22-летний местный житель — не получал водительских прав. От медицинского освидетельствования он отказался.

По словам очевидцев, заподозривших водителя в употреблении запрещенных веществ, после аварии он вел себя неадекватно.