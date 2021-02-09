Пьяный водитель сбил двух женщин на севере Москвы

Выпивший водитель за рулем Mercedes-Benz сбил двух женщин на пешеходном переходе на севере Москвы. Этот момент попал в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла на Флотской улице на глазах у проезжавших мимо сотрудников Росгвардии. На кадрах видно, что нарушитель даже не пытался затормозить – на высокой скорости вылетел на нерегулируемую "зебру" и сбил пешеходов. После столкновения одну пострадавшую отбросило под колеса встречного автомобиля.

Женщин доставили в больницу, об их состоянии ничего не сообщается.

За рулем остановившегося примерно в 20 метрах от перехода Mercedes-Benz находился 42-летний москвич, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. От него сильно пахло алкоголем, отметили в столичном управлении Росгвардии, но о результатах медосвидетельствования не сообщили.