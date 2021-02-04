"Армату" разрешили продавать за рубеж. На очереди Су-57

Перспективный российский танк Т-14 на платформе "Армата" разрешен к продаже за рубеж – боевая машина получила экспортный паспорт. Ожидается, что впервые ее покажут на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на "Рособоронэкспорт".

Также в компании заявили, что истребители пятого поколения Су-57 тоже могут поставляться в другие страны, однако только стратегическим партнерам России.

Ранее стало известно, что новейшие российские бронемашины на платформе "Бумеранг" впервые покажут за рубежом. Речь идет о выставке Aero India 2021, которая сейчас проходит в индийском городе Бангалор. Россия представляет две модификации – бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.