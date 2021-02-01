Бронемашину "Бумеранг" впервые покажут за рубежом

Новейшие российские бронемашины на платформе "Бумеранг" впервые покажут за рубежом: презентация состоится на Air India 2021 в индийском городе Бангалор. Гости выставки увидят две модификации – бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17. Об этом агентству ТАСС рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Также он добавил, что платформа "Бумеранг" универсальна и на ее базе можно создавать самые разные боевые машины.

Напомним, весной 2020 года "Рособоронэкспорт" объявил о выводе на международный рынок бронемашин на базе "Бумеранг". По оценкам российских поставщиков оружия, количество заказов на эту технику может достигнуть 1 миллиарда долларов.

"Бумеранг" – это 8-колесная платформа: мощность двигателя – 750 лошадиных сил, максимальная скорость движения по шоссе – 100 километров в час, на воде – до 10 километров в час.

Броня машины выдерживает попадания пуль стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и мин. "Бумеранг" способен двигаться даже если у него полностью оторваны два колеса.

Вооружение боевой машины адаптируется под конкретную задачу. "Бумеранг" может нести как 30-миллиметровую автоматическую пушку, так и тяжелый пулемет.