Александр Дюков переизбран президентом РФС

Действующий глава Российского футбольного союза Александр Дюков переизбран на очередной четырехлетний срок. Он был единственным кандидатом на выборах руководителя РФС и был переизбран на свой пост единогласно.

Как уже сообщали Вести.Ru, в конце прошлого года избирательный комитет РФС принял документы, поступившие от членов организации и содержащих информацию о выдвинутых кандидатах. Допущен к выборам был только Дюков, которого поддержали 56 членов РФС. Он возглавляет Союз с февраля 2019 года, до этого он 11 лет занимал пост президента питерского "Зенита".