Федун, Гинер и Галицкий вошли в исполком РФС

Главы ведущих российских клубов Леонид Федун, Евгений Гинер и Сергей Галицкий вошли в новый состав исполнительного комитета Российского футбольного союза. Президентом РФС несколько ранее был снова избран Александр Дюков.

От клубов компанию Федуну (московский "Спартак"), Гинеру (ЦСКА) и Галицкому ("Краснодар") составили председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев, председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина, гендиректор казанского "Рубина" Рустем Сайманов.

Кроме того в состав исполкома РФС вошли вице-президент РФС Никита Симонян, глава премьер-лиги Сергей Прядкин, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, руководитель Ассоциации мини-футбола Эмиль Алиев, ветераны футбола Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, Рохус Шох и другие.