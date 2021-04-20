Президент РФС Александр Дюков избран в исполком УЕФА

В Швейцарии продолжается конгресс Европейского союза футбольных ассоциаций. Делегаты высшего органа УЕФА приняли решение избрать президента Российского футбольного союза Александра Дюкова в исполком организации.

УЕФА проводит конгресс в условиях обострившейся конфронтации с сильнейшими клубами Старого Света, которые решили реализовать идею закрытой футбольной Суперлиги. Официальные представители РФС высказали поддержку континентальной организации.

Дюков впервые был избран главой Российского футбольного союза в 2019 году, в нынешнем феврале он был переизбран на новый срок в ходе конференции РФС.