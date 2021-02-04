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Коронавирус 59 минут назад

04 февраля 2021 13:18

От коронавируса скончался бывший главный санврач Москвы


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Ушел из жизни заслуженный врач России, профессор медицины, заведующий кафедрой эпидемиологии Сеченовского университета, бывший главный санитарный врач столицы Николай Филатов.

Об этом сообщили РБК в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, где Филатов работал заместителем директора по науке.

Филатову было 66 лет. По данным "МК", профессор болел COVID-19. Причиной смерти, по предварительной информации, стали осложнения, связанные с заболеванием.

После окончания Первого Московского медицинского университета Николай Филатов был принят на завод в Комсомольске-на-Амуре, где работал эпидемиологом. В конце 80-х годов Филатов получил должность главного санитарного врача Москвы, в которой проработал до 2012 года.

Бывший главный санврач Москвы часто бывал в гостях программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

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