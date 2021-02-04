Пожар в центре Костромы мог начаться с подвала, где размещен склад

Пожар в Больших Мучных рядах Костромы мог начаться с подвала, там находится складское помещение продуктового магазина. Точные причины и обстоятельства крупного возгорания специалисты установят позже.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 7:45 утра, передает ГТРК "Кострома". На место происшествия немедленно прибыли 8 пожарных машин, в том числе автолестница, а также кареты скорой помощи. Ряды – памятник архитектуры, кроме того, в них находится множество магазинов, так что ущерб от пожара мог быть очень большим.