Внук конструктора ППШ осужден за убийство охотника

Виновен в причинении смерти по неосторожности. Такой вердикт вынес Себежский районный суд Псковской области москвичу, приходящемуся внуком конструктору пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). Версия потерпевшей стороны о том, что убийство было предумышленным, подтверждения не нашло.

Роковой выстрел прозвучал в августе 2020 года. Осужденный вместе с местным жителем охотились в псковских лесах. Москвич принял своего партнера по охоте за лося и выстрелил в него с расстояния в 20 метров. От огнестрельного ранения в брюшную полость раненый скончался, напоминает "Интерфакс".

Виновнику происшествия со смертельным исходом определено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства. Кроме того, родственникам погибшего он обязан выплатить 2,7 миллиона рублей в виде компенсации морального вреда.

Признанный виновным в причинении смерти по неосторожности – внук конструктора-оружейника Георгия Шпагина. Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина под патрон калибра 7,62 миллиметра наряду с ППС-43 был основным пистолетом-пулеметом Красной армии во время Великой Отечественной войны.