Устав выкупать интимные фото у вымогателей, москвич обратился в полицию

Житель Москвы обратился с заявлением в полицию после того, как неизвестные лица дважды заставили его заплатить деньги за удаление из Интернета похищенных у него интимных фотографий.

Как рассказал пострадавший, вначале неизвестный потребовал у него 3 тысячи рублей. Переписка велась через соцсеть "Вконтакте" Мужчина перевел деньги, а на следующий день тот же пользователь потребовал доплатить еще 2 тысячи. После получения перевода неизвестный пообещал, что все фото будут удалены. Однако на следующий день мужчине снова пришло аналогичное сообщение с требованием денег за удаление фотографий, но уже от другого пользователя сети "ВКонтакте". После этого потерпевший решил обратиться в полицию, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.