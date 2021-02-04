Ведущий "России 1" будет баллотироваться в депутаты

Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов не исключает, что будет баллотироваться в депутаты на думских выборах в Москве, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Как сообщил Попов РИА Новости, он обдумывает возможность участвовать в выборах от "Единой России", при этом в партию вступать не намерен. Предложение баллотироваться журналист назвал очень интересным.

"Ведутся переговоры, – сказал Попов. – Буду в курсе держать. Но я был и планирую оставаться беспартийным".

Единый день голосования запланирован на 19 сентября 2021 года. В этом же году должны состояться выборы в Госдуму.

Ранее о намерении баллотироваться рассказал экс-адвокат Эльман Пашаев, который защищал актера Михаила Ефремова, осужденного за "пьяное" ДТП.