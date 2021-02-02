Экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев пойдет на выборы в Госдуму

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, лишившийся статуса, будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом он сам сообщил РИА Новости.

По словам Пашаева, уже в феврале его команда начнет регистрировать политическую партию.

"Партия "Союз справедливых сил России". Сейчас уже начинаем организацию. Мы не успеваем выдвигаться от партии. Просто так пока пойду", – сказал Пашаев, уточнив, что пойдет на выборы как одномандатник от Москвы. Параллельно с этим будет идти процесс регистрации партии.

Пашаев был лишен адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики в ходе процесса по делу Ефремова. Адвокат защищал актера, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце. Позже артисту пришлось воспользоваться услугами другого защитника.

Инцидент с участием Ефремова произошел в июне 2020 года. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады" Сергей Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, также в организме артиста обнаружились следы наркотиков.

В ходе судебного процесса Пашаев активно выступал в СМИ и давал комментарии, касающиеся дела.

В итоге актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.