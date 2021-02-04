В Туле выяснили, почему тела в одном из местных моргов лежали на полу

В Интернет попали видео одного из тульских моргов, после чего выяснением обстоятельств занялась местная прокуратура. На кадрах видно, как тела покойников лежат на полу при наличии свободных стеллажей. За комментарием редакция тульских "Вестей" обратилась в региональное Министерство здравоохранения, сообщает ГТРК "Тула" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В ответе ведомства было отмечено, что "в январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приёме и хранении тел в этот период не было".

Теперь по факту публикации видео проводится проверка, сотрудник ведомственного контроля Минздрава области направился в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Было заключено, что сейчас тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами.