В Самаре на 60-летнюю женщину рухнула наледь с 12 этажа дома

В Самаре на прохожую с крыши балкона, находящегося на 12 этаже, упала наледь. Инцидент произошёл 1 февраля на улице Пензенская, 72 в Железнодорожном районе, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и Россия 24".

У 60-летней женщины был выявлен ушиб мягких тканей головы. От госпитализации она отказалась.

Отмечается, что жители центра Самары ни раз обращались с жалобой из-за наледи на крышах домов. Отсутствие своевременной уборки приводит к тому, подчеркивали они, что снег падает практически на людей, а подъезды затапливает. Например, жители дома №24 по улице Подшипниковой рассказали, что с верха здания упало большое количество осадков.

"Вовремя не почистили… Хорошо, что никого не завалило снегом!", – написали в одном из городских пабликов.

В подъезде жилого дома №21 на улице Ленинградской и вовсе образовался потоп.