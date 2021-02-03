В центре Саратова на 83-летнюю пенсионерку рухнула глыба льда

В Саратове на пенсионерку упала глыба льда. ЧП произошло в самом центре города, на пересечении улиц Горького и Московской, сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Стало известно, что 83-летняя женщина получила серьёзные травмы. Информацию подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения.

"Около 17 часов бригада скорой медицинской помощи госпитализировала женщину 83 лет в тяжелом состоянии с травмами характерными для падения с высоты. Пострадавшая доставлена в одно из лечебных учреждений. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", – рассказали в Минздраве.