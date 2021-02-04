Баскетболистки сборной России разгромили эстонок с разницей в 44 очка

Женская сборная России по баскетболу добилась уверенной победы над командой Эстонии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 79:35 в пользу россиянок.

Уже с первой четверти Россия захватила инициативу, которая с каждой новой десятиминуткой воплощалась во все более крупный и крупный счет. Самой результативной баскетболисткой матча стала Раиса Мусина, набравшая 17 очков. Дабл-дабл оформила Мария Валеева, набравшая 11 очков при 11 подборах.

Сборная России по итогам пяти матчей набрала 9 очков и занимает первое место в таблице группы "С". Столько же очков у команды Боснии и Герцеговины (9), идущей второй из-за дополнительных показателей. Третье место – у Швейцарии (7), последнее четвертое – у Эстонии (5).