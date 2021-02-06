Российские баскетболистки пробились на Евро-2021

Женская сборная России по баскетболу разгромила команду Швейцарии в заключительном туре квалификации на чемпионат Европы 2021 года. Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась победой российских баскетболисток со счетом 103:47.

Самым результативным игроком матча стала Мария Вадеева, набравшая 25 очков. Кроме того, она сделала 11 подборов.

Российская сборная, набрав 11 очков, заняла первое место в отборочной группе С. Таким образом, наша команда обеспечила себе участие в европейском первенстве.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет сразу в других странах – Испании и Франции. Он стартует 17 июня.