В Домодедове сотрудник каршеринга обнаружил под капотом енота. Видео

В департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы обратился мужчина, который должен был перегнать автомобиль одной из компаний из аэропорта в Москву. Открыв на парковке капот машины для проверки, он обнаружил там нежданного гостя.

Енот, расположившийся в моторном отсеке, отнесся к встрече с человеком довольно спокойно. Вероятно, животное замерзло и нашло себе тепленькое местечко рядом с еще неостывшим двигателем.

Специалисты департамента дали водителю по телефону рекомендации, как выманить енота, сообщает агентство "Москва". Зверек покинул необычное лежбище, польстившись на печения, и отправился дальше гулять по парковке.